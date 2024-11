Mer penger har ikke gjort Bane Nor bedre, mener Riksrevisjonen

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte onsdag funnene Riksrevisjonen har gjort i en oppfølgingsundersøkelse av Bane Nor.

Teknisk Ukeblad skriver at funnene viser for dårlige systemer for måling av resultater, produktivitet og effektivitet, for dårlig driftsstabilitet tross økte bevilgninger og manglende tiltak og evaluering etter hendelsene på Follobanen.

– Bane Nor har fremdeles ikke god kostnadskontroll i de store prosjektene, sier Schjøtt-Pedersen ifølge avisen.

Undersøkelsen har tatt for seg Bane Nors drift, vedlikehold og investeringer i 2023. Den er en oppfølgning fra en rapport Riksrevisjonen presenterte tidligere i år, om forsinkelser og innstillinger på jernbane fra 2016 til 2023. Den konkluderte med at aksepten for forsinkelse er for stor.

– Det er ikke vanskelig å være enig i konklusjonene til Riksrevisjonen, for vi bruker veldig mye penger på jernbane, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) i transport og kommunikasjonskomiteen til Teknisk Ukeblad.

Les også: – Dette er en historisk dag for alle kvinner

Les også: Regjeringen: Slik skal vi få enda flere inn på boligmarkedet (+)

Les også: Beskylder regjeringen for boligbløff: – Jeg er jo fryktelig skuffet (+)