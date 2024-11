Kontroll på brann i bygård i Oslo

– Det har vært brann og kraftig røykutvikling på et kjøkken. Per nå ikke fare for spredning. Brannvesenet jobber med å avklare bygget slik at beboere snart kan returnere, opplyser operasjonsleder Thomas Khan i Oslo politidistrikt.

Det er ikke meldt om skadede personer. Beboerne skal ha evakuert seg selv.

– Vi er på stedet og skal etterforske hva som har skjedd, sier operasjonslederen til NTB.

Nødetatene fikk melding om brannen like før klokka 8. Om lag en halvtime senere opplyser politiet at brannen var under kontroll.

Brannen oppsto i et kjøkken knyttet til en restaurant i byggets første etasje. Brannvesenet fryktet at brannen hadde spredt seg til byggets ventilasjonsanlegg.

Deler av konstruksjonen ble åpnet opp for å forhindre spredning, opplyser Oslo 110-sentral på X.

Røykdykkere ble i tillegg sendt inn i bygget.