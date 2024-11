Bistandsadvokater bekrefter at Høiby har fått besøksforbud

– Min klient er gjort kjent med politiets beslutning om besøksforbud. Utover det har verken hun eller jeg ønske om å kommentere saken. Hun ønsker at både hun og Marius Borg Høiby skal få mest mulig ro, sier Gunhild Vehusheia til Aftenposten.

Hun er bistandsadvokat for en kvinne som det i forrige uke ble kjent at Marius Borg Høiby er siktet for å ha voldtatt. Høiby nekter for dette.

Onsdag ble det kjent at Høiby er ilagt besøksforbud mot to kvinner, som kommer i tillegg til besøksforbudet mot den fornærmede etter hendelsen på Frogner i august.

Vehusheia bekrefter altså at hennes klient er én av disse kvinnene.

Samtidig ble det også kjent onsdag at Høiby er siktet for ytterligere et forhold som gjelder seksuallovbrudd. Politiet har ikke gått ut med hva slags seksuallovbrudd det er snakk om eller når det skal ha skjedd. Advokat Lill Vassbotn er fornærmedes bistandsadvokat.

Hun sier til Nettavisen at Høiby er ilagt besøksforbud mot hennes klient.

– Politiet har ilagt besøksforbudet av allmennpreventive hensyn, sier Vassbotn.

Hun legger til at det er en stor påkjenning for klienten hennes å være en del av denne saken, og at hun ikke ønsker oppmerksomhet eller medieomtale.

– Hun har ikke selv anmeldt dette forholdet, politiet opprettet en sak og har foretatt etterforskning. Hun har forklart seg til politiet og samarbeidet med dem, sier Vassbotn.

