Regjeringen tar grep – vil ha ny meldeordning i helsetjenesten

– Vi må gjøre det vi kan for at pasientskader ikke skjer, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) slås sammen med Statens helsetilsyn, og at dagens to varselordninger for alvorlige hendelser reduseres til én. Det er også foreslått å få til en nasjonal oversikt.

– Jeg mener at en samling av kompetansen til Ukom og Helsetilsynet vil kunne gi et enda bedre utgangspunkt for læring og forbedring, sier Vestre.

Forslaget kommer etter at TV 2 i høst har meldt om at nesten 1000 personer har mistet livet i uønskede hendelser på norske sykehus de siste fem årene. I alle dødsfallene var kommunikasjonssvikt en medvirkende årsak.

– Jeg mener at sakene vi har sett gjennom høsten viser at det er behov for handling. Derfor har vi jobbet intenst med å få dette på plass, sier Vestre til kanalen.

I den nye ordningen skal meldinger om alvorlige hendelser sendes til statsforvalterne.

Høringsfrist i saken er 20. januar 2025.

