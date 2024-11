Norsk vegansamfunn saksøker staten – ønsker statsstøtte

Etter at NVS ble stiftet i 2020, har de ønsket å bli registrert som et livssynssamfunn. Med en slik status kan de blant annet kreve statstilskudd på rundt 1500 kroner per medlem for sine nær 1000 medlemmer.

Å være veganer er mer enn bare å unngå matvarer som stammer fra dyr. Det er et livssyn, mener NVS. De tilbyr derfor veganske navnefester, konfirmasjoner, vigsler og gravferder, skriver Vårt Land.

– Vi mener det er uholdbart at staten skal avgjøre hvilke anerkjente livssyn som er legitime og ikke, sier Jon Vegard Venås, styremedlem og leder for registreringsprosessen i NVS, i en pressemelding.

For å føre saken har NVS hyret inn et av Norges største advokatfirmaer: BAHR.

– Vi mener avslaget er i strid med både nasjonal lovgivning og internasjonale menneskerettigheter, sier advokatfullmektig Kristoffer Roheim Justad i pressemeldingen.

I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme må forstås som et livssyn. Dette er et viktig argument for vegansamfunnet.

– Veganismen vår gir et sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og svar på sentrale etiske spørsmål. Det fortjener anerkjennelse på lik linje med andre livssyn som humanisme og ateisme, sier Jon Vegard Venås fra NVS.