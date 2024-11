Togmangel på Østlandet – Vy kjører med halv kapasitet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi forstår at det er frustrerende og slitsomt for de reisende, og vi jobber hele tiden for å få togene i full drift igjen, skriver pressevakt Kaja Rynning Moen fra Vy i en epost til Aftenposten.

Over store deler av Østlandet kjører Vy med enkeltsett i stedet for dobbeltsett, altså med halv kapasitet. Flere togsett har ikke fungert etter ombygging, og i tillegg er de nye togene som skal settes i drift på Østlandet forsinket.

En av hovedgrunnene til togmangelen er et vedlikeholdsetterslep etter forrige vinter, som gikk hardt utover togparken.

– Dessverre har den siste tids utfordringer med infrastrukturen gjort at vi sliter med logistikken, skriver Moen.

Det er vanskelig å si når Vy kan kjøre med normal kapasitet igjen, men Moen sier de tror på en forbedring fram mot jul.

De som rammes hardest av togmangelen er de som reiser med lokaltog, spesielt linje L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og L2 mellom Stabekk og Ski.

På disse linjene kjører Vy med tog som er 40–50 år gamle.

