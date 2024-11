Konduktører frykter for sikkerheten etter vold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I det siste har det vært flere episoder hvor togkonduktører har blitt angrepet av voldelige unge menn, melder Sandefjords Blad.

Torsdag ble en konduktør banket opp så blodet rant fra ansiktet. Overfallet ble utført av fire unge menn etter en uenighet om betaling for billetter.

Fredag rykket politiet ut til en voldshendelse på jernbanestasjonen i Stokke. En konduktør ble da utsatt for vold av to mindreårige gutter.

Ifølge avisen er det vanskelig å få konduktørene til å stå fram i saken, da de frykter hevnaksjoner fra ungdommene. Dette bekrefter konduktørenes hovedverneombud i Vy Tog Øst, Morten Yngve Steinli.

– Hendelsene den siste tiden har naturlig nok gjort noe med personalet, og vi står nå i en situasjon som vi ikke ønsker. Vi kan ikke ha det sånn at personalet gruer seg for å dra på jobb. De skal føle seg trygge, sier han.

Steinli forteller at strekningen gjennom Vestfold over lengre tid har vært utfordrende, særlig på grunn av ungdomsgjenger som ikke ønsker å betale for seg eller på annen måte fremstår som krevende.