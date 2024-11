Sauda isolert etter ras

Veien er eneste vei inn i kommunen med 4500 innbyggere gjennom vinterhalvåret.

– Det er jo dramatisk sånn sett, men det var ikke et stort ras. Nå venter vi på svar fra geologer, men det kan jo komme flere ras sier ordfører Håvard Handeland (Ap) til NTB.

Bilder som NRK og Stavanger Aftenblad har publisert fra rasstedet, viser en større stein midt i veien og litt mindre steiner liggende rundt. Veien ligger inntil et bratt fjellvegg.

Sykebilen slipper inn

Videre sier Handeland at nødetatene får passere, men kun med entreprenør, og at dersom det skulle oppstå en akuttsituasjon for helsehjelp, er det avklart at det er mulig å komme seg ut av Sauda i helikopter.

Men for de som skal på skole, jobb eller som har andre ærender utenfor Sauda, blir det problematisk.

Hurtigbåten til Stavanger kjører ikke på grunn av is på fjorden, og veien til Røldal er stengt på grunn av uvær.

Mandag morgen møttes kriseledelsen for å gå gjennom saken og vurdere hvilke ulike scenarioer kommunen står overfor. En ny oppdatering på situasjonen kommer i 9.30-tiden, opplyser ordføreren.

En geolog er rasstedet på riksvei 520 for å gjøre vurderinger. Enn så lenge er eneste vei inn og ut av Sauda stengt.

Kritiserer staten

– Dette gir jo utfordringer for folk i nabokommuner som skal på jobb eller skole i Sauda. For elevene er det lagt opp til digital undervisning. Dette sier jo litt om hverdagen vi har her i kommunen, sier Handeland.

Politisk jobber kommunen for bedre beredskap, blant annet med å bygge en tunnel fra Sauda til Etne. Men Sauda-ordføreren mener at staten ikke er lydhør og mer «opptatt av å tenke på tallene».

– Vi er en stor og viktig kraft- og industrikommune, så jeg tror nok det er lurt å styrke beredskapen her. 30 radioinnslag om at Sauda er isolert hjelper ikke akkurat til å få folk hit, sier han.

Flere industrigiganter holder til i Sauda, blant annet kraftprodusenten Saudefaldene, som produserer 1,81 TWh elektrisk kraft i året.

I tillegg holder Eramet Norway Sauda til i kommunen. Smelteverket er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå