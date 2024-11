Halliktiltalt i stort prostitusjonsnettverk erkjenner straffskyld

Mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg, sier klienten erkjenner alt det vesentlige i tiltalen, ifølge NRK.

– Han har forklart seg detaljert, grundig og omfattende om sin rolle i en rekke politiavhør, og han vil forklare seg i tingretten neste uke. Og han vil utbrodere der både om sin rolle og ellers hvordan saken har forløpt, slik han ser det, sier Wangberg til NRK.

Mannen i 30-årene anses som en av hovedpersonene bak operasjonen sammen med sin kone i 50-årene. Også kona erkjenner straffskyld.

Seks menn og to kvinner, anført av et norsk-ukrainsk ektepar, er tiltalt i den store prostitusjonssaken. Virksomheten deres omsatte for over 50 millioner kroner.

Gjennom halvannet år skal de ha fremmet prostitusjon av minst 150 kvinner i minst 49 ulike leiligheter, fordelt utover 13 kommuner rundt om i landet.

Tiltalen ble kjent før helgen.

Saken ble omtalt av NRK i juli 2022, men tiltalen ble først tatt ut i juni i år, og det er først nå saken er berammet.

Det er satt av 26 rettsdager til saken, som begynner i Oslo tingrett 3. desember.

