Brenna får asylrefs av AUF: – Oppfører seg som Frp

Tonje Brenna har nylig åpnet for at personer som søker asyl i Norge, må oppholde seg i et annet land mens søknaden deres behandles. Dette liker AUF dårlig og de mener at Brenna med dette forslaget oppfører seg som Frp.

– Det er veldig dumt at Arbeiderpartiet nå hopper på det samme toget som Frp, sier nestleder i AUF, Nimrah Ramzan, til Klassekampen.

Ramzan mener at slike forslag er med på å stigmatisere mennesker med bakgrunn som asylsøkere og flyktninger.

– Frp har i lang tid brukt en retorikk som setter minoriteter i Norge i et veldig dårlig lys. Når de fremstiller det som om asylsøkere i seg selv er en fare og en trussel for Norge, forsterker det et skille mellom «oss og dem».

– Det er viktig at Arbeiderpartiet ikke blir med på denne retorikken og denne politikken, sier hun.

Det var i et intervju med NRK at Tonje Brenna luftet tanken om at asylsøkere kan oppholde seg i andre land enn Norge mens asylsøknaden deres behandles.

– Om det kommer på plass en avtale i EU, der vi bruker felles mekanismer for å håndtere ankomster og ID-avklaringer i tredjeland, er vi åpne for det, sa Brenna til «Politisk kvarter» på NRK for to uker siden.

Klassekampen skriver at de ikke har lyktes med å få en kommentar fra Tonje Brenna til denne saken.