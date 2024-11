Flere ulykker på såpeglatte veier i Sør-Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På E16 i Voss var det to ulykker på kort tid på glatt vei.

Først fikk Vest politidistrikt melding klokken 11.33 om at en bil hadde kjørt i autovernet på E16 i Haugsvik.

– Ingen personskade og bilen er ute av veibanen. Vi rykker ikke ut fordi det ikke er noe hinder for trafikken. Meldt om svært glatt vei på stedet, skriver operasjonsleder Stein Rune Øyjordsbakken Halleraker på politiloggen.

Deretter fikk politiet klokken 12.06 melding om at en ny bil hadde kjørt i autovernet i samme område i Voss.

– Fører har muligens fått noen skader, men var bevisst og oppegående. Derfor sendes også ambulanse til stedet, skriver Halleraker til pressen.

Her er bilen delvis til hinder for trafikken.

Utforkjøringer på samme sted

Også i Bø i Telemark ble en person lettere skadet i en trafikkulykke på glatt vei. Sørøst politidistrikt meldte om ulykken klokken 12.11 søndag.

Rundt ti minutter senere meldte de om en bil som har kjørt ned en stolpe på glatt vei i Horten. Ingen ble skadet i hendelsen.

Klokken 12.47 melder politiet om nok en ulykke på samme vei i Horten, men uten personskader.

Det har også vært to utforkjøringer på samme sted i Eidsberg i Østfold søndag. Her meldes det også om glatt vei, men ingen personer er skadet.

– Underkjølingen kan komme raskt

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om is på grunn av omslag til mildvær søndag, noe som kan føre til hålke på snødekte veier. Det er også fare for is på grunn av underkjølt regn som fryser på kald bakke.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bente Wahl sier til VG at veiene kan bli glatte før du vet ordet av det.

– Underkjølingen kan komme raskt. Selv om man har tenkt at her går det fint, så er det plutselig veien underkjølt. Og da kan det bli såpeglatt, sier hun.

