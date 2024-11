Rogaland Ap vedtok krav om å øke Ukraina-støtten til 90 milliarder kroner

– Vi har de økonomiske musklene, og økt støtte til Ukrainas frihetskamp er det viktigste grepet vi kan gjøre for eget forsvar og egen trygghet og frihet. 90 milliarder kroner innebærer en betydelig styrking, men er fremdeles innenfor vår handlingsregel, sier gruppeleder Dag Mossige (Ap) til avisen.

Alle utenom én delegat stemte ja til forslaget, og håpet er at kravet blir en del av Stortingets budsjettforhandling.

Mossige, som tok initiativ til forslaget, mener det er avgjørende for norsk sikkerhet at Ukraina vinner krigen, og at det er viktig at Norge ikke fremstår som krigsprofitører.

– Å øke støtten til 90 milliarder kroner vil være viktig for å unngå dette, sier gruppelederen.

