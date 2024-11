Nkom advarer før black week: – Vær ekstra på vakt

«Black friday», «cyber monday» og «black week» er blant tilbudsfenomenene som snart skyller over landet. Det konseptene har til felles, er at de kan utnyttes av svindlere, advarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Det er all grunn til å være ekstra på vakt nå, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

Ni av ti nordmenn har blitt utsatt for svindelforsøk i løpet av det siste året, viser en undersøkelse som Nkom presenterte i oktober. Svindelforsøkene blir stadig smartere, og myndigheter, bedrifter og teleaktører skjerpe innsatsen for å stanse dem, heter det.

– Bruker spoofing, forfalskning og svindel-lenker

Agnet som svindlerne bruker for å lokke til seg ofre, blir dessuten stadig vanskeligere å oppdage, og det er lett å bli revet med i tilbudsbølgen eller bite på svindel, sier Vallestad.

– Svindlerne kobler seg gjerne på sinnsstemninger og pågående dagligdagse aktiviteter til potensielle ofre. Ved hjelp av digitale verktøy som spoofing, forfalskning og svindel-lenker, og gjerne med et budskap om at noe haster, klarer de å få oss i saksa.

Og for kriminelle er det et hav av mulige ofre i den siste uken i november. En av tre nordmenn oppgir at de har planer om å handle under tilbudsuken, ifølge en black week-undersøkelse gjennomført av Prisjakt.

Triksene mot svindel

Nkom advarer mot lenker som man får på tekstmeldinger og epost, spesielt dersom man handler mye i en periode. Da får mange lenker knyttet til levering og betaling, og man kan risikere å bli mindre kritisk til hva man trykker på, ifølge Vallesverd.

Andre råd de kommer med er:

* Undersøk om avsenderadresse i tekstmeldinger ser riktig ut, og sjekk om de som framstår korrekte, kan være manipulert.

* Vær oppmerksom på alle lenker, spesielt dem med skrivefeil.

* Dersom du venter pakkelevering, bruk leverandørappen eller selskapets nettsider for pakkeinformasjon.

* Oppgi aldri bankkontoinformasjon eller BankID dersom noen spør om dette over telefon.

* Vær kritisk dersom noen ber deg overføre beløp til flere ulike kontoer eller til utenlandske kontoer.

* Vær kritisk dersom noen tar kontakt i sosiale medier med ønsker om store beløp, selv om det er fra personer du kjenner. Sjekk med venner og kjente om dette faktisk stemmer.

Seniorrådgiveren i Nkom nevner også et generelt råd: Dersom et tilbud synes for godt til å være sant, er det som oftest det.

