Mann dømt til forvaring for sverddrap i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trøndelag tingrett mente at mannen var utilregnelig da han drepte 45 år gamle Elisabeth Karete Bjørkavåg Ravnå med sverd i en kommunal leilighet på Byåsen i Trondheim i april i fjor.

Ifølge tiltalen skal mannen ha hogget kvinnen fire ganger i hodet med et sverd. Hun døde av skadene etter kort tid.

I dommen i september la tingretten til grunn at mannen var utilregnelig på grunn av høygradig psykisk utviklingshemming, og dømte ham til tvungen omsorg. Nå har Frostating lagmannsrett under dissens kommet fram til at han var tilregnelig, og dømmer ham til sju års forvaring med en minstetid på fire år og seks måneder.

Det var NRK som omtalte lagmannsrettsdommen først.

Flertallet i lagmannsretten mener at mannen, fordi han har en IQ på 65, ikke kan regnes som høygradig psykisk utviklingshemmet, som har en IQ-grense på 60.

Mindretallet, som utgjør én av meddommerne, mener på sin side at mannens svikt i funksjonsevne er så stor at han må ansees å ha vært utilregnelig.

Lagmannsretten skriver at det fremstår som om mannen drepte Ravnå på impuls, etter at hun kritiserte katteholdet hans og antydet at Mattilsynet burde kontaktes.

I tillegg til forvaringen dømmes mannen til å betale hver av de tre etterlatte 370.000 kroner i erstatning.