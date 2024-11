Koronavaksine kan bli årlig, sier FHI

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Koronaviruset utvikler seg over tid og omgår de beskyttende antistoffene fra tidligere vaksiner. Det er en av grunnene til at vi fortsatt ser smittebølger, på tross av at de fleste i Norge har god beskyttelse mot viruset, opplyser Folkehelseinstituttet.

Men fersk vaksinasjon gir styrket beskyttelse. Det er dermed ikke utenkelig at det vil bli behov for regelmessige oppdateringer av vaksinen framover slik som for influensa.

– Studien vi har gjennomført, viser at for dem som tok koronavaksine sist år, og har tatt flere doser tidligere, er det lite beskyttelse igjen fra siste vaksinasjon mot nye virusvarianter, sier seniorforsker Even Fossum ved Folkehelseinstituttet.

En ny studie fra FHI har avdekket at eldre personer i alderen 67 til 82 år har lave nivåer av beskyttende antistoffer mot nye virusvarianter av covid.

Instituttet kommer derfor med en anbefaling om ny vaksinedose.

– Den nye studien støtter anbefalingen til eldre om å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine nå i høst, sier Preben Aavitsland, fungerende områdedirektør ved FHI.

Så langt i sesongen har 546.836 personer som er 65 år eller eldre, tatt koronavaksine, ifølge instituttet, med Oslo på vaksinetoppen blant eldre med 48 prosent og Finnmark på bunn med 30 prosent.

