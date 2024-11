Regjeringen bevilger 50 millioner ekstra til Vikingtidsmuseet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Engangsbevilgningen på 50 millioner kommer i regjeringens nysaldering av inneværende års statsbudsjett, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Pengene gjør at museet kan realisere prosjektene som tidligere ble kuttet. Dette inkluderer bygging av auditorium, formidlingsarealer for barn og unge, samt kontorplasser for universitetsforskere i det nye Vikingskipshuset.

– Dette er et stort offentlig løft på flere milliarder, men her har også private kommet med, og det vi bidrar med nå, bidrar til å fullføre alle detaljer av dette bygget, sier Støre.

Mens sponsorene betaler for det synlige, bekoster staten nå nødvendige kabler, rør og annen infrastruktur.

– Dette blir verdens fineste vikingmuseum og en stor turistattraksjon i Oslo. Det er gjort en enorm innsats fra Universitetet i Oslo med å skaffe private penger, og da mangler det 50 millioner til grunnleggende infrastruktur, som vi bevilger nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til TV 2.

Direktør for Kulturhistorisk museum, Aud Tønnessen, er overlykkelig.

– Det betyr at vi kan gå videre med å realisere ikke bare et museum for våre fantastiske skip og andre historiske gjenstander. Vi kan også invitere barn og unge hit og vi vil fylle dette museet med opplevelser, sier Tønnessen.

Museet er for tiden stengt, og det nye anlegget skal etter planen åpnes for publikum i 2027.

