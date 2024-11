Mann i 20-årene pågrepet for spionasje

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i berammingslistene til Oslo tingrett.

– Han aksepterer at det foreligger mistanke om etterretningsvirksomhet for fremmede makter, men det gjenstår ennå en del juss og faktumsavklaring i denne saken, skriver mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en sms til NTB.

Han legger til at hans klient har samtykket til to ukers varetekt, men at PST har bedt om fire uker.

NTB har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra PST torsdag, men de har så langt ikke besvart henvendelsene.

Det er foreløpig ikke avklart om det blir fysisk rettsmøte eller om saken behandles som kontorforretning.

– Det blir skriftlig behandling tror jeg, men dommer vurderer, skriver Elden.

Les også: Advarer om barns framtid: – Lever i en verden fylt med kriser