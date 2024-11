Fornærmet i Høiby-saken ba ikke selv politiet etterforske voldtekt

Av Steinar Schjetne/NTB

– Hun har ikke selv anmeldt dette, men samarbeider med politiet. Utover det kan og vil jeg kun be om mest mulig ro, skriver bistandsadvokat Gunhild Vehusheia i en tekstmelding til NTB.

Politiet siktet Marius Borg Høiby (27) denne uka for to voldtekter uten samleie, basert på bevis avdekket gjennom etterforskningen, opplyste politiadvokat Andreas Kruszewski etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett onsdag.

Det siste voldtektspunktet ble lagt inn i siktelsen kort tid før Høiby ble framstilt for varetekt.

– Den er funnet i etterforskningsmaterialet, og vi etterforsker den nå, sier politiadvokat Kruszewski.

Høiby nekter enhver form for straffskyld for voldtekt og mener siktelsene er basert på «katastrofale feilvurderinger» fra politiet, ifølge forsvarer Øyvind Bratlien.

To fornærmede

– På det nåværende tidspunkt kan jeg kun si at min klient forholder seg til at politiet må få gjøre sin etterforskning basert på påtalemyndighetens utvidelse av siktelse til også å gjelde voldtekt av min klient, sier Vehusheia.

Hun kan ikke besvare spørsmål om forholdet i siktelsen, relasjonen til Høiby eller hvordan hennes klient ser på saken.

Saken som gjelder den andre fornærmede, en kvinne i 20-årene, ble også opprettet av politiet etter funn i etterforskningen. Hun kjente ikke Høiby forut for datoen da forholdet fant sted, ifølge bistandsadvokat Hege Salomon.

– Hun har det vanskelig, er i en veldig tøff og presset situasjon. Oppe i det hele er hun også veldig redd for at det skal komme ut hvem hun er. Det er en tilleggsbelastning, sa hun til NTB onsdag.

Fengslet i en uke

Oslo politidistrikt ba tingretten varetektsfengsle 27 år gamle Høiby i to uker under fengslingsmøtet onsdag ettermiddag. Domstolen konkluderte med én ukes varetekt med brev- og besøksforbud. Kjennelsen blir ikke anket.

– Høiby fikk delvis medhold, og all erfaring tilsier at domstolen på et så tidlig stadium av etterforskningen ikke vil løslate. En uke var det mest realistiske å oppnå nå, skriver Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, i en SMS til NTB.

Under fengslingsmøtet onsdag brukte han mye tid på å imøtegå politiets påstander om voldtekt, men kan ikke utdype overfor NTB hva han sikter til når han gir uttrykk for at politiets framstilling er sterkt misvisende.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, det er gjengivelsesforbud fra fengslingskjennelsen og partene får ikke gjengi innholdet i dokumentene.

Høiby nekter skyld

Foruten to angivelige voldtekter er Høiby siktet for tre tilfeller av vold i nære relasjoner. Han er også siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

Han nekter straffskyld etter siktelsene for voldtekt, men har erkjent vold og skadeverk i ett av forholdene han er siktet for, og for trusler i et annet.

Høiby ble pågrepet sent mandag kveld og har sittet i arresten fram til rettens beslutning om varetekt. I forbindelse med pågripelsen ransaket politiet boligen hans på Skaugum og gjort relevante beslag.

Politiet skal blant annet ha funnet to videoer på Høibys mobiltelefon som angivelig skal vise overgrepene han er siktet for.

Enig med politiet

Retten er enig med politiet i at det er større sannsynlighet for at Høiby er skyldig etter siktelsen enn at han ikke er det, og at det er fare for at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt hvis han blir løslatt, poengterer politiadvokat Kruszewski i en epost.

Oslo politidistrikt tar til etterretning at retten mener det er forholdsmessig med fengsling, men at bevisforspillelsesfaren bør være avklart på kortere tid enn begjært.

– Vi viser til rettens vurderinger og skal bruke tiden godt, sier Kruszewski.

Bratlien påpeker at siden fengslingsperioden er så kort som en uke, vil lagmannsretten ikke rekke å ta stilling til en anke før fengslingsfristen nesten er ute.

– Da har det liten hensikt å anke, skriver advokaten.