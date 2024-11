Henlegger alle sakene mot Bybane-førere etter dødsulykker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Politiet har etterforsket fire ulykker med bybanen og enkeltpersoner fra april, mai og august. Det har bl.a. vært innhentet videoovervåking, kjøredata og mistenkt- og vitneavhør, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Bybaneførerne har hatt status som mistenkt under etterforskningen.

– Sakene er nå henlagt som intet straffbart forhold. For samtlige saker er det konkludert med at bybaneførerne ikke kan lastes for sammenstøtene eller hadde noe reell mulighet til å forhindre sammenstøtene.

De fire ulykkene dette dreier seg om:

22. april 2024 – dødsulykke i Kaigaten ved Nonneseter: Mann i 30-årene omkom etter å ha blitt påkjørt av bybanen ved en fotgjengerovergang etter at han brøt vikeplikten.

29. mai 2024 – dødsulykke i Inndalsveien: Kvinne i 20-årene omkom etter å ha blitt påkjørt av bybanen utenfor oppmerket overgang/bybanestopp.

27. august 2024 – ulykke ved gamle Nygårdsbro: Kvinne i slutten av tenårene lettere skadet etter å ha blitt påkjørt av bybanen utenfor oppmerket overgang/bybanestopp.

31. august 2024 – dødsulykke på Danmarksplass: Kvinne i 50-årene omkom etter å ha blitt påkjørt av bybanen utenfor oppmerket overgang/bybanestopp.

Les også: – Kommer ikke unna å måtte redusere biltrafikken i Oslo (+)