Hæren tilbakeviser påstander om Skjold leir

– Ingen av våre soldater i Sanitetskompani 2 har kjøpt forbruksartikler selv, sier tillitsvalgt Sigurd Ramdal Hæren i en uttalelse til NTB.

Mandag skrev Forsvarets forum at vernepliktige soldater ved Skjold leir selv har måttet sørge for å dekke egne behov for tørkepapir i kasernebygget. Det stemmer ikke, sier Ramdal som ble sitert i saken.

Han er tillitsvalgt for mindre enn 30 vernepliktige på Skjold leir, som har totalt 670 vernepliktige.

– Sanitetskompani 2 sine soldater har ved ingen anledning måttet kjøpe verken papir eller såpe selv, sier han til NTB.

Tillitsvalgt Thea Ahmed Ommundsen i 2. bataljon på Skjold, som representerer langt flere på Skjold leir, understreker at det er avdelingen som har gått til innkjøp av hygieneartikler til de vernepliktige.

– Det er avdelingen som har gått til innkjøp av dopapir, tørkepapir og håndsåpe til kasernene hvor soldater i bataljonen bor, skriver hun i en tekstmelding videreformidlet av Hæren.

Det stemmer at rammeavtalen for innkjøp av forsvarsmateriell har gått ut, og at det skaper merarbeid for forsvarets avdelinger i form av lokale innkjøp. Men ingen soldater skal betale for dopapir og håndsåpe fra egen lomme, forsikrer talsperson Trygve Hongset i Hæren overfor NTB.

Les også: Soldater på Skjold må kjøpe tørkepapir selv

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Flere kabelbrudd i Østersjøen – Tyskland, Sverige og Finland etterforsker