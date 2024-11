Bane Nor tar selvkritikk: – Kunne gjort ting annerledes

Nesten 400 personer i såkalte LSF-stillinger, en lederstilling for elsikkerhet, mangler fagbrev. Etter en årelang strid har Justis- og beredskapsdepartementet avgjort at disse personene ikke lenger kan jobbe som LSF-er.

Allerede i 2020 vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at jernbanearbeidere må ha fagbrev. Bergens Tidende har spurt Bane Nor hvordan de har forberedt seg på at Justisdepartementet kunne komme til samme konklusjon.

– I etterpåklokskapens lys er det ting vi kunne ha gjort annerledes, svarer presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Konsekvensen av endringen vil være økt etterslep, ettersom det ifølge Bane Nor ikke er tilstrekkelig tilgjengelig personell med den nødvendige kompetansen.

Avgjørelsen fører til frykt for økte kostnader og ytterligere forsinkelser, ifølge Aftenposten, som først omtalte saken.

Entreprenørforeningen ønsket seg en overgangsperiode på tre år for å omstille, men dette har myndighetene allerede avvist. At endringene trer i kraft umiddelbart, vekker reaksjoner.

Daglig leder Morgan Rostad i bedriften Sikker Jernbane AS, som utfører arbeid på oppdrag fra Bane Nor, rammes av avgjørelsen.

– Vi får ikke overholdt våre forpliktelser overfor kundene. Det er uforståelig at dette innføres over natten når departementet har brukt fire og et halvt år på å bestemme seg, sier han.