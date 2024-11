Onlyfans-profiler har unndratt millioner i skatt: – Svært alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er svært alvorlig at flere av de som selger innhold via Onlyfans, unnlater å innberette skattepliktig inntekt, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Skatteetaten har kontrollert 35 norske næringsdrivende som tjener penger på det sosiale mediet Onlyfans, en plattform hvor brukere tilbyr innhold, også nakent innhold, mot betaling.

De har avdekket at 36 millioner kroner til sammen fra profilene, hovedsakelig unge kvinner, ikke er meldt inn som omsetning til etaten.

24 personer er ilagt tilleggsskatt så langt, og fire personer er anmeldt etter kontrollen, opplyser Skatteetaten i en pressemelding. Flere kommer til å bli anmeldt i tiden fremover, skriver de der.

Kontrollen er en utvidelse av den de gjorde av 26 profiler i oktober i 2023. Den førte til 20 granskinger og en avdekking av en uoppgitt omsetning på 22,1 millioner kroner.

Siden da har Skatteetaten altså avdekket om lag 14 millioner kroner til.

– Mistanke om trygdebedrageri

Woxhold reagerer på at flere ikke rapporterer inn inntekter fra sosiale medier i skattemeldingen, og han oppfordrer alle som selger innhold på digitale plattformer som OnlyFans, Youtube og Twitch, til å bruke regnskapsfører for å sørge for at inntekten blir riktig rapportert.

– Lar du være å oppgi alle inntekter, risikerer du tilleggsskatt eller politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Woxholt.

Etter kontrollen er det fattet vedtak om inntektsøkning på rundt 36 millioner, som omfatter inntektsårene 2019 til 2022, ifølge pressemeldingen.

– I tillegg er åtte saker oversendt Nav med mistanke om trygdebedrageri, noe som gjør sakene enda mer alvorlige, sier Woxholt.

Cirka 20 kontroller pågår fortsatt, opplyser Woxholt til NTB. Han sier også at en del av dem som er kontrollert fra 2019 til 2022 ikke har levert skattemelding for 2023.

– Disse vil bli kontrollert, og dersom de har hatt uoppgitt omsetning, skal det mye til for at vi ikke reagerer med anmeldelse. Vi minner om at det, fram til varsel om kontroll er mottatt, er mulig å sende inn korrekt skattemelding og derved unngå tilleggsskatt eller anmeldelse, sier Woxholt til NTB.

Tiltalt solgte nakenbilder

En kvinne i 30-årene ble i oktober tiltalt for grov skatteunndragelse og brudd på bokføringsplikten etter den forrige kontrollen fra Skatteetaten, ifølge Drammens Tidende.

Hun hadde solgt innhold og nakenbilder for 2,7 millioner kroner på Onlyfans-plattformen over en treårsperiode, fra 2020 til 2022, og skulle ha betalt 1,1 millioner kroner i skatt for dette, ifølge tiltalen.

Men i årene 2020 til 2022 oppga hun ingenting av denne inntekten, ifølge Drammens Tidende.

Etter at Skatteetaten ble kjent med at kvinnen drev virksomhet på plattformen uten at å oppgi inntekt derfra, anmeldte de kvinnen, som nå er tiltalt, til politiet med mistanke om skattesvik.

Kvinnen skal møte i tingretten i Drammen 7. januar.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Flere kabelbrudd i Østersjøen – Tyskland, Sverige og Finland etterforsker

Les også: Institutt: Sjelden har Ukraina vært mer presset enn nå