Utvalg vil kutte kundeutbytte fra sparebanker

Av Peter Tálos/NTB

I en omfattende gjennomgang av måten sparebanker drives på i Norge, har det regjeringsoppnevnte sparebankutvalget sett på praksisen med å utbetale utbytte til eierne eller kundene.

Etter en endring i regelverket for bankene på 1980-tallet ble det åpnet for at sparebankene kunne gå videre fra den tradisjonelle ordningen med å dele ut gaver fra overskuddet sitt til såkalte allmennyttige formål. Eksempler som er gjengitt i rapporten, viser at kunder med store boliglån og innskudd kan få over 12.000 kroner i kundeutbytte i enkelte sparebanker.

Dette foreslår utvalget nå å fjerne. De viser blant annet til at ordningen med å betale kundeutbytte ikke er en del av sparebanktradisjonen.

Bare gaver – ikke utbytte

– Etter en samlet vurdering tilrår utvalget at bestemmelsen om at sparebanker kan utbetale kundeutbytte, fjernes, står det i utredningen.

Utvalget viser til at innføringen med å utbetale slikt utbytte var et brudd med den opprinnelige tanken om at overskudd i den lokale sparebanken skulle gå til bankens grunnfondskapital, eller skulle deles som gaver i lokalområdet den ble stiftet. Dette er en ordning som er blitt svekket mange steder.

– For å styrke denne tradisjonen, foreslår utvalget å gjeninnføre kravet om at overskudd på sparebankens selveide egenkapital bare skal kunne benyttes som gaver til allmennyttige formål, står det videre.

Enklere å danne AS

På den andre siden foreslår utvalget at det gjøres enklere å forandre sparebanker til aksjeselskap.

Utredningen skal nå på høring med frist til 3. februar neste år.

– Jeg vet det er mange som har ventet i spenning på utredningen fra sparebankutvalget. Mitt inntrykk er at utvalget har gjort et grundig arbeid. Jeg ser fram til å gå nøye gjennom utredningen og høringsinnspillene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum om utredningen.

