Tiltale utvides mot den eldste IS-tiltalte søsteren

– Vi mener det straffbare forholdet har fortsatt i en lengre periode. Det ble tydeligere etter bevisføringen, sier statsadvokat Anne Karoline Bakken Staff til NRK.

Den eldste var tidligere tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS fra oktober 2013 til mai 2021. Aktoratet mener imidlertid at de kan bevise at søsteren var aktiv helt fram til mars 2023.

Det er spesielt et fransk vitne som også er siktet for å deltatt i IS, som viser dette, mener aktoratet. Hun har i retten forklart at den eldste søsteren truet henne.

Søsterens forsvarer har tidligere avvist dette.

– Vi reagerer på at utvidelsen kommer så sent i hovedforhandlingen. Dette er opplysninger som påtalemyndigheten har sittet på i god tid før forhandlingene, sier advokat Tor Omar Nyquist til NRK.

De vil begjære etterforskningskritt som følge av utvidelsen.

– I det ligger jo at det kan hende at videre behandling av saken må utsettes noe.

Rettssaken mot de to søstrene, som er henholdsvis 30 og 27 år gamle, pågår for tiden i Oslo tingrett. Den skal etter planen vare til 2. desember.

De reiste begge fra hjemme sitt i Bærum til Syria høsten 2013, hvor de umiddelbart sluttet seg til IS og avla troskapsed til den ekstreme islamistiske organisasjonen, ifølge tiltalen.

Etter at de reiste, fikk søstrene også mye oppmerksomhet i mediene og gjennom Åsne Seierstads bok «To søstre», som kom i 2016.

Les også: Forskjellige forklaringer på hvorfor IS-tiltalte søstre dro til Syria

Les også: IS-tiltalt kvinne fortalte om dramatisk Syria-episode: – Jeg er skutt!

Les også: Netanyahu hevder Israels angrep mot Iran rammet atomprogram