Forskjellige forklaringer på hvorfor IS-tiltalte søstre dro til Syria

I alt sju uker er satt av til saken i Oslo tingrett der de to søstrene på 26 og 31 år er tiltalt for deltakelse i en terrororganisasjon.

Høsten 2013 reiste søstrene fra hjemmet sitt i Bærum til Syria, hvor de sluttet seg til IS og hvor den yngste avla troskapsed til den ytterliggående islamistgruppa, ifølge tiltalen.

– Dro ikke for å slutte seg til IS

Søstrenes forsvarere sier på sin side at de to ikke hadde som mål å slutte seg til gruppa da de forlot Norge og reiste til Tyrkia, og deretter videre inn i IS-kontrollert område.

– De er tydelige på at de ikke dro til Syria for å slutte seg til IS. Det er sammensatte årsaker til at de reiste, som vil belyses nærmere i retten, sa advokat Hilde Firman Fjellså til NTB lørdag.

Hun forsvarer den yngste søsteren.

Den eldste søsteren var i nytt avhør mandag i forrige uke, dagen før rettssaken opprinnelig skulle ha startet. På grunn av avhøret ble rettssaken utsatt med en uke.

Advokat Geir Lippestad, som forsvarer den eldste søsteren, sa til Aftenposten i forrige uke at det er kommet nye opplysninger om hvorfor søstrene reiste til Syria, og at det gjelder begge to.

– Det er nye opplysninger om personer og offentlige instanser som før ikke har vært inne i bildet. Dette er opplysninger som er relevante fra en god stund før de dro fra Norge. Det kan kaste lys over at de valgte å reise, sa han.

Tiltalt for IS-deltakelse i interneringsleir

Hele rettssakens første dag, tirsdag, er satt av til innledningsforedragene til aktor Marit Formo og forsvarerne. Deretter skal den eldste av søstrene starte sin forklaring. I alt er det satt av fem rettsdager til søstrenes forklaring.

I løpet av rettssaken skal også vitneforklaringen til en person som tidligere har vært internert i leirene Al-Hol og Al-Roj i Syria, der kvinnene også bodde fra 2019 til de ble hjulpet hjem i mars i fjor, spilles av i retten.

Mens den yngste søsteren kun er tiltalt for IS-deltakelse fra de dro til de ble internert i leirene i 2019, er den eldste også tiltalt for å ha vært en del av IS mens de bodde i leirene.

– Vi mener det foreligger bevis som tilsier at hun fortsatt var en del av IS mens hun var i Al-Hol, og at hun blant annet hadde en rolle i å håndtere hendelser med personer som ble ansett som fiender av IS, sa statsadvokat Marit Formo til NTB lørdag.

Hun er aktor i saken mot de to kvinnene.

Også familiemedlemmer, venninner og flere sakkyndige er kalt inn som vitner i saken.

