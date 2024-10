IS-tiltalt kvinne fortalte om dramatisk Syria-episode: – Jeg er skutt!

– Hun sa at hun skulle reise til Syria og ville ha meg med. Hun sa at det syriske folket trenger hjelp, og at vi som muslimer må bidra, sa den 30 år gamle kvinnen i retten onsdag.

Hun snakket da om en kvinne hun møtte gjennom den muslimske organisasjonen Islam Net, der hun var aktiv i en periode før hun reiste til Syria.

Onsdag startet 30-åringen sin frie forklaring i rettssaken der hun og hennes 27 år gamle søster er tiltalt for deltakelse i IS, etter at de reiste til Syria i oktober 2013 og giftet seg med fremmedkrigere som kjempet for den ytterliggående islamistgruppa. De to var 16 og 19 år da de reiste.

– Jeg er ikke radikal

I den første straffesaken som omhandlet norske, kvinnelige syriafarere, ble det lagt til grunn at en viktig del av Islam Net-miljøet var en gruppe unge og engasjerte kvinner som bisto med organisering, promotering og innsamling til organisasjonens arrangementer og kampanjer.

Mange av kvinnene kjente hverandre, og flere av dem valgte å reise til Syria og gifte seg med IS-krigere.

Den eldste søsteren avviser at hun ble radikalisert før hun reiste, slik påtalemyndigheten mener at hun og søsteren ble, og sier at hun kun ble en praktiserende muslim.

– Jeg er ikke radikal i dag, jeg var ikke radikal mens jeg var i Syria, og jeg var ikke radikal før jeg reiste, sa kvinnen i retten.

– Skulle kjempe mot regime

Målet med reisen var ifølge kvinnen å hjelpe det syriske folket i borgerkrigen mot Bashar al-Assads regime, og hun sier at hun aldri hadde som mål å bidra til at det skulle brukes vold for å etablere en islamsk stat.

– Syrerne kjempet mot regjeringen, og jeg så ikke forskjellen på en syrer som kjempet, og en som reiste dit for å kjempe. Jeg tenkte ikke at de gjorde det for å opprette en islamsk stat, sa kvinnen.

– Det var helt tilfeldig at jeg endte opp i IS, og jeg hadde begrenset kunnskap om dem før jeg reiste til Syria. For meg var de kun én av flere grupper som kjempet mot Bashar al-Assad.

Mener medieoppslag satte dem i fare

Planleggingen av reisen til Syria tok ett år. Da de ankom, ble de tatt imot av den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015. Kort tid etterpå giftet hun seg med en annen norsk fremmedkriger, som døde vinteren 2018/2019. Hun fikk også to barn med fremmedkrigeren.

Etter at de reiste, fikk søstrene også mye oppmerksomhet i mediene og gjennom Åsne Seierstads bok «To søstre», som kom i 2016. De stilte også selv til flere intervjuer etter at de ble internert i al-Hol- og al-Roj-leirene i Syria, blant annet i Aftenposten og NRK.

Kvinnen mener at pressen ofte tråkker feil, og at de ofte ikke forstår konsekvensene av det de publiserer.

– På grunn av oppslagene i mediene har vi fått enormt stor oppmerksomhet i IS-territorium, og vi ble satt i fare. Jeg og min søster måtte tråkke veldig varsomt, og mennene vi var gift med, var også ekstra oppmerksomme på oss, sa hun i retten.

Lillesøsteren ble skutt

Søstrenes far bidro også til Seierstads bok, der han blant annet fortalte om sine reiser til Tyrkia og Syria for å få døtrene hjem.

I retten fortalte den eldste søsteren om en episode der hun og lillesøsteren ble tatt med til en syrisk grenseby for å møte faren, ikke lenge etter at de ankom landet:

Da de kjørte inn på et marked i byen, møtte de noen menn med automatvåpen, som etter kort tid begynner å skyte mot bilen de satt i. Den eldste søsteren ble ikke skadet i skytingen, men det ble den yngste.

– Hun sa «jeg er skutt!». Jeg så at hun hadde fått et alvorlig kuleskudd i beinet og begynte førstehjelp, sa kvinnen.

Kvinnen kom raskt til sykehus, der hun ble operert for skuddskaden.

Den eldste søsteren fikk også et møte med faren kort tid etter skyteepisoden.

– Har kun dreid seg om overlevelse

– De ti siste årene har kun dreid seg om overlevelse, fortsatte 30-åringen.

Kvinnen sa også at hun har hatt dårlig samvittighet for at hun har satt søsteren i fare ved at hun fikk henne med på reisen til Syria. Hun fortalte også om en vanskelig tid i landet, og at hun har følt at hun og de to barna hun etter hvert fikk, var i konstant fare.

Hun er likevel klar på at hun ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg er her for å forsvare den 19-åringen som dro ut i verden for å hjelpe dem som trengte det aller mest, sa kvinnen.

