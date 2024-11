Olav Thon begraves fra Oslo domkirke neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser familien til NTB.

Thon ble født i Hallingdal den 29. juni 1923. Han grunnla Olav Thon Gruppen og var konsernsjef og styreformann fram til 2022. Thon Gruppen har i dag over 90 hoteller og mer enn 80 kjøpesentre. Konsernet er arbeidsgiver for over 7000 personer i fem land.

Lørdag ettermiddag ble det kjent at hotelleier, eiendomsmann og milliardæren Olav Thon har gått bort, 101 år gammel.

Forretningshotellet Thon Hotel Opera i Bjørvika i Oslo flagget lørdag ettermiddag på halv stang for sin avdøde eier. Det gjorde også hans favoritthotell Bristol i Oslo, hvor han bodde de siste årene.

