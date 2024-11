Nå kan buss- og togbilletter fra hele landet kjøpes i én app

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra og med 18. november kan reisende kjøpe alle enkeltbilletter i appen, i tillegg til periodebilletter for flere områder.

Togbilletter til reiser med Vy, SJ og Go-Ahead er også tilgjengelige i appen.

Administrerende direktør Christel Borge i Entur sier at hun er svært fornøyd, men at hun ønsker flere kommersielle buss-selskaper om bord.

– Vi har allerede avtale med Flybussen, slik at det er mulig å kjøpe billetter til fem av deres ruter i Entur-appen. Disse rutene er i Oslo-området. Vi håper å få på plass avtaler.

Appen er spesielt praktisk for dem som reiser til steder hvor de ikke ferdes daglig – siden den gjør at man slipper å laste ned en app per buss-selskap.

I tillegg til å utvikle og drifte appen arbeider Entur også med å utvikle og drifte en nasjonal digital infrastruktur for reiseplanlegging og billettkjøp. Det betyr mer for pengene for de reisende gjennom fellesløsninger og samarbeid i sektoren.