Norge inngår avtale med BBC om klima- og værtjenester

Det gjelder blant annet Kenya, Nepal og Bangladesh, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Ekstremvær blir mer vanlig og kraftigere på grunn av klimaendringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp).

– Det er viktig at folk forstår vær og klimainformasjon slik at de kan forberede seg på ekstreme værhendelser. Denne avtalen med BBC Media Action er en sentral del av Norges arbeid for å hjelpe folk å tilpasse seg et endret klima, fortsetter hun.

Avtalen på 80,5 millioner kroner er forvaltet av Norad og varer to år fram i tid. Den skal ifølge utenriksdepartementet bidra til å styrke innhold om klimaendringene og ekstremvær i mediene.

I tillegg skal den hjelpe klimaforskere, journalister og lokale ledere med å formidle klima- og værinformasjon på en enkel og forståelig måte, slik at folk vet hvordan de kan forberede seg på ekstremvær.

– Norge vil gi folk tilgang til informasjon de kan stole på og bruke til å tilpasse seg en stadig mer uforutsigbar verden, sier Tvinnereim.

