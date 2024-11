Bilfører kjørte lang strekning uten dekk på motorveien

Politiet stanset lørdag formiddag en bil som kjørte på felgen over en lengre strekning langs E18 utgående fra Sandvika. Da hadde den altså kjørt fra den andre siden av Oslo.

– Vi har kontroll på føreren og gjør nødvendige undersøkelser. Vi takker for at flere ringte inn på dette trafikkforholdet, flere meldere var nødvendig for å holde observasjon på bilen til vi fikk stanset den, skriver operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt i politiloggen.

– Det gjorde at vi fikk stanset den på E18 ved Drengsrud. Det er én person i bilen, og vi tar en kontroll av han nå. Det er en mann. Vi kan konstatere at bilen mangler et dekk, og at han har kjørt på selve felgen over en lang strekning, opplyser Sandnes videre.

