Ventetiden går ned for mange helsebehandlinger

Det er på rusfeltet det har vært størst nedgang i ventetid, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetidene redusert med seks dager, til 28 dager. Det er fire dager kortere enn året før pandemien.

Men selv om det er bra at mange som har ventet lenge, nå får behandling, er ventetidene i snitt fortsatt for lange, skriver regjeringen i en pressemelding.

– For første gang i 2024 ser vi at ventetiden er lavere for alle fagområder enn på samme tid i fjor, men arbeidet må intensiveres for at vi skal nå målene for neste år, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Men ventetiden har ikke sunket på alle områder. For fagområdet somatikk har ventetiden økt med to dager, slik at ventetiden er på 82 dager.

Og selv om ventetiden har minket på mange andre fagområder, viser tallene at den gjennomsnittlige ventetiden for helsehjelp har økt med to døgn. Nå er den på 79 dager mot fjorårets 77,5 dager.

Årsaken til det er at mange langtidsventende går inn i statistikken, og at mer venting i det største fagområdet, somatikken, drar opp gjennomsnittet, ifølge regjeringen.

For psykisk helsevern for voksne har ventetiden blitt redusert med én dag til 50 dager, og for barn har den gått ned med fire dager, til 45 dager.

