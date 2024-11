SV har lagt fram forslag om å stanse Helseplattformen

– Hvis man bygger et hus og oppdager at det står på kvikkleire, så fortsetter du ikke å bygge fordi du har brukt mye penger på det. Du bygger et annet sted. Det er derfor SV vil ha en grundig analyse som kan hjelpe oss med å få svar på hvordan vi kan bygge noe bedre, sier SV-nestleder Marian Hussein til Adresseavisen.

Det skandaleombruste journalsystemet Helseplattformen fikk nylig sterk kritikk av Riksrevisjonen for å ha satt pasientsikkerheten i fare i Helse Midt-Norge.

Det har vært en rekke feil og problemer knyttet til utrullingen av systemet, som skal samle pasientjournalene i regionen.

Økonomi og pasientsikkerhet

– Helseplattformen har vist seg å sette pasientsikkerheten i fare. Det er utrolig alvorlig. Den kommer også til å koste mye mer enn først antatt og det ser ut til at systemet ikke kan forbedres. Derfor er det bedre å stoppe prosjektet nå, sette alt på pause og finne ut av hvordan vi kan starte på nytt og gjøre jobben skikkelig, sier Hussein.

I tillegg til spørsmålene om pasientsikkerhet har det også vært mye kritikk av den økonomiske siden av prosjektet.

Det var opprinnelig satt av 4,1 milliarder kroner, men så langt i prosjektet har dette blitt overskredet med 2,6 milliarder.

Vil analysere

I SVs representantforslag vil de ha med seg Stortinget på å be regjeringen om å stanse videre utrulling av Helseplattformen i påvente av to analyser: En utredning av alternativer til Helseplattformen, og en økonomisk og juridisk analyse av å heve kontrakten og avvikle systemet.

Forslaget får sannsynligvis ikke flertall i Stortinget.

I etterkant av Riksrevisjonens rapport gjorde helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) det klart at det ikke er aktuelt å droppe systemet.

– Helse Midt-Norge sier at det vil koste mange milliarder, det vil kunne ta mange år og det er ingen garanti for at man får et bedre system, sa han.

