Spellemann trekker omdiskuterte kategorisammenslåinger

Det vil si at det igjen er mulig å melde på utgivelser til separate priser for kategoriene «Samtid» og «Klassisk».

– Endringen kommer som en anerkjennelse av de ulike kunstneriske uttrykkene, tradisjonene og utviklingen innenfor begge sjangrene, skriver Spellemannprisen i en pressemelding.

Flere har nemlig vurdert å boikotte musikkprisen etter at det ble kjent at prisene skulle slås sammen, ifølge Ballade. Vegard Landaas, sjefen for Lawo Classics skrev følgende innlegg på Facebook 19. oktober:

– LAWO Classics vurderer sterkt å boikotte hele Spellemann i år. Styret i Spellemann har bestemt å slå sammen kategoriene klassisk og samtid, og det uten å spørre eller snakke med feltet det gjelder. Nok er nok. Ikke min Spellemann, skrev Landaas.

Spellemann-endringene gjelder også for prisene «Komponist» og «Låtskriver», og prisene til henholdsvis «Blues» og «Country», som heller ikke slås sammen likevel.

Spellemann opplyser at påmeldingen til Spellemann vil forlenges til med en uke, for å gi rom for denne omstillingen.

