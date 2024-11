Seks års fengsel for mordbrann og skyting med pil og bue

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vettskremte naboer måtte flykte for livet med barn i armene da pil og bue-desperadoen kom løpende, skriver TV 2, som først omtalte dommen fra Hordaland tingrett.

Det var ved midnatt natt til 23. august i fjor dramaet inntraff i et nabolag i Øygarden utenfor Bergen.

Først begynte det å brenne i mannens leilighet i et bygg med åtte leiligheter, så kom han ut med bar overkropp, bevæpnet med pil og bue. Dramaet fortsatte med at han først skjøt og skadet en mann med en pil, før han skjøt og skadet en annen mann.

Flere personer ble utsatt for grove trusler og drapstrusler fra mannen. Da bevæpnet politi kom til stedet, gikk han mot politifolkene, og det endte med at han ble uskadeliggjort med et elektrosjokkvåpen.

– Han inntok en svært uheldig kombinasjon med rusmidler, som han fikk av en venninne. Dette er hovedgrunnen til at situasjonen ble som den ble, sa mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen, til TV 2 før rettssaken i oktober.