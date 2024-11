Ny lov skal forenkle forholdet mellom stat og kommune

Av Anna Nesje/NTB

− Vi vil forenkle og rydde opp i forholdet mellom staten og kommunene, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Norsk byråkrati har opp gjennom tidene fått gjennomgå, ikke minst fra Norsk Dusteforbund, som harselerte over diverse departementale rundskriv.

Nå skal kommunalministeren sette skapet på plass.

– Denne uka har vi fått Stortinget med på å rydde opp i styringen av Norge. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å finne fram i alle lover og regler som berører dem, og det vil styrke det lokale selvstyret, sier statsråden i en pressemelding.

– Rydder opp

Mer presist har regjeringen fått Stortinget med på lovendringer som sikrer at oppgaver som pålegges kommuner og fylkeskommuner, skal fastsettes gjennom lover eller forskrifter.

Hvis dette skulle fremstå som uklart, utdyper ministeren videre:

– Vi vil rydde opp for kommunene. Mange snakker i disse tider om behovet for forenkling og avbyråkratisering som gjør det enklere for kommunene. Det skal være lover og forskrifter som er bindende for kommunene, ikke annen informasjon som måtte komme fram av rundskriv eller veiledere, forklarer Sande.

Lovendringene skal også minne om at kommuner og fylkeskommuner ikke skal styres som om de er en del av staten, heter det videre.

– Stortinget bør også ta stilling til hvilke oppgaver som skal legges til kommunene. Oppgavene skal derfor vedtas i lov eller forskrift, og de skal finansieres. Disse lovendringene bidrar til å sikre dette, sier Sande.

– Fortsatt en vei å gå

For at loven skal tre i kraft fra 1. januar 2025, må Stortinget vedta loven en gang til. Det blir neppe noe problem, mener statsråden:

– Jeg er glad for at et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til dette forslaget. Det rydder opp på ett felt og er dermed et skritt i rett retning, men vi skal fortsette å gå gjennom forholdet mellom staten og kommunesektoren, ser Sande.

Med andre ord er arbeidet med å forenkle forholdet mellom stat, kommune og fylkeskommune neppe over med dette.

