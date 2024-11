Ti lokallagsledere i Trondheim Ap med krass Giske-uttalelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lokallagslederne mener partilagenes forslag til delegater har blitt neglisjert og overkjørt av flertallet, ledet av Trond Giske og Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Dette gir de ti lokallagslederne klart uttrykk for i en felles uttalelse, som både TV 2, Nidaros og Adresseavisen omtaler.

Giskes fikk onsdag flertall for sitt listeforslag – som betyr at Trondheim Ap vil sende et stort antall delegater som vil ha ham øverst på Trøndelag Aps stortingsliste på nominasjonsmøtet 30. november.

– Udemokratiske virkemidler

– I stedet er det kun de som har vist 100 prosent lojalitet til personkampen, med dens udemokratiske virkemidler, Trond Giske fører som får representere Trondheim Arbeiderparti, heter det i uttalelsen.

– Styrken har vært bredden

I uttalelsen heter det også at Arbeiderpartiets styrke alltid har vært bredden.

– Vi er et parti som rommer mange og ulike meninger, hvor vi diskuterer og er uenig, men hvor alle har en plass. Det har et flertall i Trondheim Arbeiderparti, bestående av Trond Giske og Nidaros Sosialdemokratisk Forum, i kveld vedtatt å gjøre en slutt på, skriver de.

Uttalelsen er signert lederne av Charlottenlund/Brundalen Arbeiderlag, Studentenes Arbeiderlag, Strinda Arbeiderlag, Byåsen Arbeiderlag, Heimdal Arbeiderlag, Trondheim Arbeidersamfunn, Kolstad Arbeiderlag, Flatåsen Arbeiderlag, AUF-studenter i Trondheim, og AUF i Trondheim.

