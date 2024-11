Freyr-toppsjef får 3,5 millioner i sluttpakke

Sluttpakken tilsvarer seks måneders grunnlønn, skriver Teknisk Ukeblad.

Ifølge Jensens forrige kontrakt har han hatt en grunnlønn på 7 millioner kroner. Nå skal Jensen lede Freyr Europe som konsulent, med et honorar på 330.000 kroner i måneden – nesten 4 millioner kroner i året.

I Freyrs siste kvartalsrapport kommer det fram at selskapet betalte sluttvederlag og andre «oppsigelsesgoder» på til sammen 6 millioner dollar (66 millioner kroner) i fjor og 4,5 millioner dollar (49,5 millioner kroner) hittil i år.

Freyr eier en mindre pilotfabrikk og et enormt industrilokale som skulle bli batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana. Her er flere titalls ansatte sagt opp.

For to år siden var det over 180 ansatte i selskapet, hvorav 60 i Mo i Rana. Nå er det kun 15 igjen, ifølge Rana Blad. Onsdag bekrefter Jensen til avisa at Giga Arctic skal brukes til et datasenter med batterilagring som backup, mens pilotfabrikken skal bli fabrikk for sammensetting av batterimoduler.

