Budsjettforhandlingene i gang: – De rikeste må bidra mer

Av Anders R. Christensen/NTB og Marius Helge Larsen/NTB

– Det er grunn til å forvente mange lange kvelder og netter, men sånn jeg opplever SV, er de en konstruktiv forhandlingsmotpart, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold til NTB på vei inn til forhandlingene.

Torsdag møter han og Arbeiderpartiets Tuva Moflag SV til forhandlinger om neste års statsbudsjett.

De to representantene for regjeringspartiene møtte til forhandlingsmøtet ti minutter før det skulle starte klokken 10.

– Det som er viktig for oss, er at vi får på plass et trygt og ansvarlig budsjett som gjør at folk begynner å kjenne lettelser på økonomien, sier Moflag.

– Så skal vi trygge landet vårt, både med tanke på forsvar og politi, og vi skal sørge for at folk har gode velferdstjenester. Det har vi fått til med SV før, og det er vi helt sikre på at vi får til denne gangen også, sier hun.

Krever at de rikeste bidrar mer

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes kom tre minutter for sent til møtet. Han bedyret sin uskyld med problemer med skriveren.

Han sier at SV mener det ikke trengs økt oljepengebruk for at de skal få gjennomslag for sine prioriteringer.

– De rikeste i Norge må bidra mer – like mye som vanlige folk gjør. Det gjør de ikke i dag. Sykepleiere betaler langt mer til fellesskapet av andelen av sin inntekt enn de aller rikeste, sier Fylkesnes.

Han sier at de ønsker reelle prioriteringer av pengene.

– Vi har lagt opp et alternativt budsjett der vi omprioriterer fra de som har store inntekter og store formuer, til vanlige folk, folk med inntekter under 800.000, og vi styrker velferden, sier han.

Han vil ikke si hva som er aller viktigst for SV å få gjennomslag for i forhandlingene.

– Men å kutte utslipp og å verne natur er to fundamentale ting for både SV og Norge, sier Fylkesnes.

Tror ikke Kaski-sykmelding får betydning

Tidligere har det vært SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski som har ledet statsbudsjettforhandlingene for SV, men hun ble i forrige uke sykmeldt i tre uker.

Fylkesnes tror ikke det blir avgjørende for forhandlingene at SV går inn med en annen forhandlingsleder.

– Jeg er en sånn type som har ikke så mye tro på person, sier han.

– Mediesirkuset er veldig opptatt av og tror at det er folk som avgjør politikken, men det er partier som avgjør politikken.

Moflag sier at de forholder seg til SV som en profesjonell motpart.

– SV har mange dyktige forhandlere, og vi ser fram til å jobbe sammen med Torgeir, sier hun.

Møtet torsdag formiddag ble avsluttet etter rundt et kvarter. Da hadde Fylkesnes levert SVs forslag, og regjeringspartiene skal gå gjennom det før partene møtes igjen klokken 14.15 for å legge opp løpet videre.

