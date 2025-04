Jørn Eggum bekrefter at han vil bli LO-leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kan bekrefte at jeg ønsker å bli LO-leder, sier Jørn Eggum til VG.

Peggy Hessen Følsvik går av på LO-kongressen i mai. Eggum har lenge vært favoritt til å overta, særlig etter at LOs nestleder Sissel M. Skoghaug varslet at hun trekker seg fra lederkampen.

– Forbundet er mer samlet enn noen gang, har aldri hatt flere medlemmer eller bedre økonomi. Jeg mener jeg har en erfaring som gjør at jeg kan gjøre en god jobb som LO-leder, sier Eggum.

52-åringen er utdannet gullsmed og jobbet ved Br. Lohne Sølvvarefabrikk i Bergen fra 1989 til 2004.

Stigen på veien til det mektige vervet som LO-leder, startet da han ble nestleder i Fellesforbundet i Bergen.

Han satt i bystyret for Arbeiderpartiet fra 2007 til 2011. Siden 2011 har han vært en del av ledelsen i Fellesforbundet.

På landsmøtet i Arbeiderpartiet sist helg, ble han gjenvalgt som medlem av sentralstyret.

Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO, etter Fagforbundet.

Lansert av Fellesforbundet

Dag-Einar Sivertsen sitter i valgkomiteen fra Fellesforbundet.

Det var han som brakte navnet til Jørn Eggum inn på valgkomiteens bord.

– På vegne av Fellesforbundet har jeg lansert Jørn Eggum som vår lederkandidat. Utover det vil jeg bare henvise til valgkomiteens leder, sier Dag-Einar Sivertsen til FriFagbevegelse.

Mette Nord, som er valgkomiteens leder, vil ikke gi noen kommentar.

Hun vil verken bekrefte eller avkrefte at Jørn Eggum nå er lansert som lederkandidat.

Jørn Eggum er selv på reise og er ikke tilgjengelig for kommentar til FriFagbevegelse.

Ingen overraskelse

Det har lenge vært allment kjent at Jørn Eggum er den heteste kandidaten til å overta som ny LO-leder på kongressen i begynnelsen av mai. FriFagbevegelse kjenner heller ikke til at det eksisterer noen andre kandidater til ledervervet i LO.

Eggum har imidlertid vært klar på at han ikke har ønsket å kommentere sitt eget kandidatur før det har kommet på bordet.

Jørn Eggum har ledet Fellesforbundet siden 2015. Hvis han blir LO-leder på kongressen i begynnelsen av mai, er det Kine Asper Vistnes som tar over som leder i Fellesforbundet.

De siste årene har det i realiteten vært et trekløver som har ledet an i LO, bestående av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord, og nettopp Jørn Eggum.

Noen brikker

Hvis valgkomiteen følger rådet fra LOs nest største forbund, begynner i alle fall noen av brikkene å falle på plass i LO-ledelsen de neste fire årene.

Fellesforbundet har foreslått Jørn Eggum som ny LO-leder og Trude Tinnlund som LO-sekretær.

Fagforbundet har foreslått Henriette Jevnaker på en av de fire øverste plassene og Kristin Sæther som LO-sekretær.

Forbundet Styrke har nominert Are Tomasgard som kandidat til nestledervervet.

Dermed er det tre ledige plasser som skal fylles.

Det er ventet at Handel og Kontor vil finne en kandidat. Det samme vil etter alt å dømme NTL.

Til den siste plassen i ledelsen, foreligger det per i dag to forslag som er allment kjent: Frode Engen fra Norsk Arbeidsmandsforbund og Markus Hansen fra EL og IT.

