Politiet fanget opp ulovlige droneflyginger under flåtebesøket

Totalt hadde politiet i Oslo 40 oppdrag tilknyttet observasjoner av drone i perioden torsdag 31. oktober til og med onsdag 6. november, skriver Nordstrands Blad.

– Ti av disse har vært i områder som kan settes i sammenheng med flåtebesøket, opplyser politiinspektør Gard Busterud.

I samme periode har seks personer blitt pågrepet for flyging innenfor flyforbudssonene i Oslo.

I tillegg til den permanente forbudssonen i Oslo sentrum ble det under flåtebesøket etablert en ekstra forbudssone der hangarskipet lå for anker sør for Malmøya og ved Søndre Akershus kai, der flere andre marinefartøyer lå fortøyd.

– I de sakene hvor det har blitt en reaksjon, har det blitt utferdiget forelegg for brudd på flyforbudssonen, sier politiadvokaten til avisen.

Politiets antidroneenhet brukte avansert deteksjonsutstyr for å oppdage droner under besøket av det amerikanske hangarskipet i Oslo, skriver Dronemagasinet, som utgis av bransjeorganisasjonen for droner i Norge.

