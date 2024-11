Venstre vil gi 105 milliarder til Ukraina

– Ukraina kjemper for sin egen og for vår frihet mot Putins krigsmaskin. Venstre prioriterer derfor 105 milliarder kroner til Ukraina neste år, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

Det er en del av Venstres alternative budsjett, som legges fram mandag i neste uke.

Norge må gjøre alt for at Ukraina vinner denne krigen, sier Melby, som har følgende regnestykke å by på for å kunne fikse støtteøkningen i budsjettet:

– Regjeringens 15 milliarder ligger til grunn. Så omprioriterer vi 10 milliarder i vårt eget budsjett, henter 30 milliarder fra oljepengene og legger på 50 milliarder i nysalderingen. Da havner man på 105 milliarder kroner.

– Disse pengene skal i all hovedsak brukes i Ukraina, på å anskaffe utstyr som de ikke skal kjøpe i Norge. Norge har muligheten til å ta en lederrolle i å få slutt på denne krigen. Dette er en krig som kan vinnes med penger Norge har, sier Melby.

Les også: Russlands ekspresident tordner: – De vil ha krigen inn i ny fase

Les også: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel