Regjeringen vurderer forbud mot krypoutvinning

Det kommer fram i et svar fra energiminister Terje Aasland (Ap) til Stortinget, skriver NRK. Svaret er fra oktober.

– Jeg mener etablering av kryptodatasenter i Norge er uheldig, og regjeringen vil derfor avgrense utvinning kryptovaluta mest mulig, skrev Aasland da.

Kryptoutvinning er et eksempel på en type virksomhet vi ikke ønsker i Norge, ifølge han.

– Derfor er vi i gang med å greie ut mulighetene for å avgrense denne typen virksomhet, under dette et forbud, sa han

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) sa til VG i april at hun ønsket å «Lukke døra» til kryptovaluta med et nytt lovforslag, men lovforslaget som ble fremmet innholdet ingen konsesjonskrav eller andre mekanismer som hindret kryptoutvinning i Norge, ifølge NRK.

Regjeringen ble da kritisert av Lars Haltbrekken (SV) i energi- og miljøkomiteen for å ha villedet folket da de signaliserte om et kryptoforbud. SV uttrykte at forbudet verken finnes eller kommer, ifølge NRK.

Karianne Tung svarte da at dørlukkinga ikke var en del av en nye loven, men at det var det første steget i et mål om å forby kryptoutvinning, skriver kanalen.