Går inn for mistillit mot kulturbyråden i Oslo

Det bekrefter de fire partiene i en pressemelding.

Det er særlig byrådens håndtering av budsjettkrisen til Oslo Nye Teater som har skapt misnøye blant de fire opposisjonspartiene, som riktignok er langt fra et flertall i saken.

– Vår konklusjon er at Anita Leirvik North ikke lenger har vår tillit som byråd for kultur og næring. Hun har brutt kommunens prinsipper for god eierstyring, hun har brutt reglement for byrådet om forsvarlig saksbehandling, hun har villedet bystyret og holdt tilbake informasjon, sier Aps gruppeleder Marte Scharning Lund.

Aftenposten hadde saken først.

