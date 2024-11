Stange kommune venter høy temperatur på møte om Vedum-skole

Innstillingen til kommunedirektøren om å legge ned tre skoler, blant dem Trygve Slagsvold Vedums gamle barneskole, og én barnehage har vunnet fram i driftsutvalget og i formannskapet.

I kommunestyret ligger det an til et knapt flertall for å bevare skolestrukturen, ifølge Hamar Arbeiderblad. Det har imidlertid vært utbrytere fra Arbeiderpartiet i begge de to politiske behandlingene til nå, skriver avisa videre.

Stange kommune minner om at publikum – maks 50 personer – ikke har lov til å ha med plakater eller bannere inn i et slikt møte.

– Publikum har heller ikke anledning til å ta ordet, komme med innspill eller stille spørsmål i møtet, men kan kun lytte til det som blir sagt fra politikere og administrasjon, heter det på kommunens nettside.

Kommunalsjef Frode Haugan at de har hyret inn to vektere for å fungere som dørvakter i forbindelse med innslippet.

– Jobben deres blir å telle og låse døra når det er sluppet inn 50, sier Haugan.