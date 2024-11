Helt stengt for togtrafikk ved Nationaltheatret – omfattende skader på kabelsystem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er i en tidlig fase av utbedringsjobben. Den går i hovedsak ut på spleising av kabler, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

En brann oppsto litt før klokken 3 natt til søndag i kabelsystemet. Vektere ved Nationaltheatret stasjon meldte raskt fra om brannen. Brannen førte til signalfeil.

En rekke ulike kabler til forskjellige systemer må nå kuttes og kobles sammen igjen, forklarer Korslund.

– Arbeidet er i gang, men det er veldig omfattende for det er mye som har blitt ødelagt i brannen, sier han.

Helt stengt

Brannen på spor 1 og 2 påvirker hele stasjonen, og alle fire toglinjer er rammet for øyeblikket. Etter hvert er det mulig at det åpnes for trafikk på linje 3 og 4, men inntil videre slipper ingen tog gjennom.

Søndag har det dermed gått mange timer uten at noen tog har sluppet gjennom.

– Det er helt stengt, sier Korslund.

Ny oppdatering klokken 15

En rekke togselskaper rammes av signalfeilen. Reisende bes om å holde seg oppdatert gjennom sitt togselskap.

– Hvordan de løser det, er det togselskapene selv som kan svare på, sier Korslund.

Det er varslet en ny oppdatering først klokken 15 søndag. Det er fortsatt for tidlig å si hvor lang tid arbeidet kommer til å ta.

– Vi beklager ulemper dette skaper, skriver selskapet på sine nettsider.

Det ble først meldt om forsinkelser og innstillinger som følge av brannen.

Elleve toglinjer rammet

Toglinjer som påvirkes, er:

* L1 Spikkestad-Lillestrøm, Hovedbanen

* R12 Kongsberg-Eidsvoll, Gardermobanen

* R13 Drammen-Dal, Hovedbanen

* R14 Asker-Kongsvinger, Kongsvingerbanen

* L2 Stabekk-Ski, Østfoldbanen

* R21, Stabekk-Moss, Østfoldbanen vestre linje

* F4 Oslo S-Bergen, Bergensbanen

* F5 Oslo S-Stavanger, Sørlandsbanen

* RE10 Drammen-Lillehammer, Dovrebanen

* RE11 Skien-Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

* FLY1 Drammen-Oslo lufthavn, Flytoget

