Fotgjengere gikk i 110-sonen på E6 – lette etter mobiltelefon

Det var ved 15-tiden som politiet fikk melding om at de to hadde valgt å ta søndagsturen sin til E6.

Meldingen førte til at Vegtrafikksentralen en liten periode satte ned fartsgrensen på strekningen mens politiet var på vei.

– Viste seg at de lette etter en telefon som de hadde lagt på et biltak og mistet under kjøring. Personene bedt om å holde seg borte fra veien og på rett side av viltgjerdet, skriver politiet i politiloggen.

Det er ikke kjent hvorvidt den savnede mobiltelefonen ble funnet.

