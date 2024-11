Erna Solberg topper stortingslisten til Høyre i Hordaland

Med fire nye år vil Solberg passere 40 år som innvalgt stortingsrepresentant.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass to solide lister i begge valgdistriktene, og at vi har en statsministerkandidat fra Vestland. Med dette laget har vi svært gode forutsetninger for å sikre regjeringsskifte og en ny politisk retning for landet, sier fylkesleder Silja Ekeland Bjørkly i Vestland Høyre.

Selv om Hordaland og Sogn og Fjordane er slått sammen til Vestland fylke, eksisterer de fortsatt som forskjellige valgkretser. Denne helgen har de vært samlet til nominasjonsmøter og vedtatt valglistene for stortingsvalget neste år.

Høyre har i dag fire stortingsrepresentanter innvalgt fra Hordaland, og det er de samme fire som topper listen til neste valg. Ove Trellevik er på andreplass, etterfulgt av Peter Frølich og deretter Liv Kari Eskeland. På femteplass står Lise-Mai Sæle.

I dag er det Olve Grotle som representerer Høyre for Sogn og Fjordane, og han topper også listen før neste valg. Sonja Merete Øvre-Flo er på andreplass.

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel

Les også: Plages av Trumps knockout: – Den største krisen siden 1980-tallet

Les også: Han frykter «smitteeffekt» hvis Trump får viljen sin i Ukraina