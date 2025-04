Venter storinnrykk på turisthyttene: – Det er godt med snø i fjellet!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem: Tor Kåpvik

Hva: Generalsekretær i Den Norske Turistforening

Hvorfor: Nordmenn strømmer til påskefjellet

Påska står for tur, mange har allerede pakka bilen og dratt til fjells. Hvordan har DNT forberedt seg?

– De siste ukene har frivillige, vertskap og ansatte i DNT merket nesten 6.500 kilometer med skiløyper, fylt opp matlagre og vasket hyttegulv. Vi har vært spente og gledet oss til å åpne påskefjellet. Nå er påska endelig her, og vi er i full sving! Som vanlig har vi også fulgt spent med på både værvarsel og føremeldinger. Påska kommer sent i år, men heldigvis ligger flesteparten av de betjente fjellhyttene våre så høyt til, at de fortsatt har godt med snø. Dermed kan du nyte både snødekte topper og lange, lyse aprildager!

Hva slags vær har dere bestilt til påsketuristene?

– Strålende sol og godt med snø! Selv om DNT-hyttene er fine i all slags vær, er det noe eget med hvite vidder og appelsin i solveggen.

Mange håper nok å få brukt skia sine. Hvor i vårt langstrakte land får man gjort det?

– Det er godt med snø i fjellet, om du vet hvor du skal dra! For eksempel er det flotte forhold i Skarvheimen, særlig fra Finse mot Geiterygghytta og Hallingskeid, og bra med snø i området rundt Nørdstedalseter i Breheimen. Det er også gode forhold vest i Jotunheimen, midt på Hardangervidda, og i Sylan, for å nevne noen steder.

Hva bør man huske på før man legger ut på tur i påskefjellet?

– Ta med deg fjellvettreglene i både planleggingen og gjennomføringen av påsketuren. Været kan snu fort i fjellet, og det er det viktig å forberede seg på. Tenk igjennom alternativer ruter dere kan gå, og sørg for å ha med nok klær, utstyr, mat og drikke til både deg selv og andre. En god tur er en trygg tur!

Hvordan skal du selv nyte ferien?

– Først skal jeg gå på ski i Breheimen med gode venner. Vi skal besøke Nørdstedalseter for første gang. Så blir det jobbing og noen rolige dager i byen. Det blir fint!

Hva gjør deg lykkelig?

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men å gå komme fram til en betjent DNT-hytte etter en lang tur i fjellet, er kanskje det aller beste jeg vet.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er vanskelig å trekke fram en «all-time»-favoritt, men av og til kommer det bøker som gjør ekstra inntrykk. Sist skjedde det med Carl Frode Tillers Arbeidarhjerte.

Hvem var din barndomshelt?

– Eddie Vedder. Punktum.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å reise i tid og se hvordan folk levde på ulike tidspunkt i historien står høyt på lista.

Hva liker du best med deg selv?

– Jeg trives med mennesker rundt meg og tror jeg klarer å få folk til å trives i mitt selskap også.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Da bruker jeg superkraften min og tar med meg Leonardo da Vinci. God påske når den tid kommer!

Glad påsk!

