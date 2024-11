Sp-lag ber NRK stanse «personforfølgelse» av Borch

– Skal statskanalen NRK være den som avgjør hvem som er «god nok same»? Kretsstyret slår ring rundt Sandras identitet og henstiller NRK å avslutte personforfølgelsen, skriver kretslaget i en pressemelding signert Frank Valø, kretsleder for Gáisi valgkrets.

Valgkretsen omfatter flere kommuner i Troms, blant annet storbyen Tromsø.

Bakgrunnen er at NRK har undersøkt om Sandra Borch (Sp) oppfyller kriteriene for å stille til valg i Sametinget. Dette på bakgrunn av at da Borch ville inn på Sametinget i 2013, sendte en person fra hjembygda Lavangen inn en klage. Vedkommende mente at Borch ikke var kvalifisert til å stille til valg.

Kretsstyret for Senterpartiet i Gáisi valgkrets mener denne saken var avklart allerede i 2013.

Saken har også vakt reaksjoner blant flere, men kringkastingssjefen har gått god for den.

– Vi mener det er av offentlig interesse å undersøke hvordan kriteriene for å stå i Sametingets valgmanntall praktiseres, gitt Sametingets politiske makt. En viktig del av NRKs oppdrag er å stille spørsmål ved maktstrukturer og undersøke om demokratiske spilleregler etterleves, sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen til Journalisten tidligere denne uka.

Borch selv har klaget NRK-saken inn til PFU.