Også MDG vil la pendlere slippe til på flytoget

Partileder Arild Hermstad gjør det klart at MDG vil stemme for forslaget.

– MDG har i flere år ønsket å øke kapasiteten på tognettet på Østlandet for alle pendlere ved å integrere Flytoget i det ordinære tilbudet for alle reisende. Det er godt at det nå endelig ser ut til å skje, sier han.

Det ligger dermed an til flertall på Stortinget for å åpne for mer bruk av flytoget i rushtrafikken. Allerede er det kjent at Høyre, Frp, SV, Venstre og Rødt mener det er en god idé.

I dag er situasjonen at pendlertogene er så fulle at passasjerer må stå igjen på perrongen. Samtidig kjører halvtomme flytog forbi og gjennom Oslotunnelen, der det ikke er plass til flere tog i rushtiden.

Hermstad mener det er viktig å få på plass en fullintegrasjon med Vy så raskt som mulig for å samle selskapene som staten eier i ett tilbud.

– Det er lite poeng at det går flere tog i timen som kun inneholder flyreisende gjennom det som i dag er et sprengt jernbanenett i Oslo. Flytoget bør åpnes for alle reisende døgnet rundt og ikke kun i rushtid, for å sikre et bedre tilbud for alle reisende på Østlandet, sier han.